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Citroen C4 хотят превратить в полноценный кроссовер

От: Михаил Романченко
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Компания Citroen работает над расширением семейства моделей C4. В ближайшем будущем в линейке французского автопроизводителя может появиться полноценный кроссовер, который получит название C4 Aircross (альтернативный вариант имени – C4 Sporty Cross). Точные сроки реализации проекта пока не указываются, однако существует версия, при которой автомобиль может дебютировать уже в конце этого года.

Независимые дизайнеры с портала «Carscoops» решили пофантазировать на тему новой модели Citroen, представив, как будет выглядеть «паркетник».

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Судя по опубликованному рендеру, C4 Aircross/C4 Sporty Cross достанется массивный пластиковый обвес с фирменными голубыми вставками Airbump, оквадраченные колесные арки и высокая линия капота. Что самое интересное, автор изображения решил сохранить кросс-хэтчбеку, превратившемуся в SUV, покатую линию крыши, что в профиль сделало его похожим на Nissan Juke.

По информации французских СМИ, новый кроссовер Citroen займет пустующую нишу между моделями C4 Aircross и C5 Aircross, отличающихся друг от друга длиной в 36 см. Эта брешь в модельной линейке компании появилась после того, как из гаммы бренда был выведен «паркетник» C4 Cactus. 

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Что касается технической составляющей новинки, то ее моторная линейка практически навярняка будет состоять из 1,2 и 1,5-литровых бензиновых двигателей, выдающих от 150 до 155 л.с. Не исключен и вариант, при котором кроссоверу достанется полностью электрическая силовая установка. А вот чего у него не будет точно, так и это полного привода. 

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