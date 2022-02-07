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В интернете рассказали о дефектах «Аурус Сенат» за 24 млн рублей

От: Алексей Шмидт

Коммерческие продажи автомобилей «Аурус Сенат» стартовали осенью прошлого года. С тех пор автомобиль успели приобрести приличное количество клиентов, число которых в компании пока не называют. Один из таких покупателей обратился в московский детейлинг-центр, попросив специалистов студии оклеить кузов его нового Senat защитной пленкой. Поработав с машиной сотрудник ателье рассказал в своем Instagram о многочисленных дефектах представительского седана по цене в 24 миллиона рублей.

Представитель студии выделили четыре пункта, к которым в «Аурус Сенат» у него возникли претензии. По его словам, уже после первых десяти метров при выезде из дилерского центра приборная панель люксовой четырехдверки «зажгла» ошибку круиз-контроля (стереть ее удалось только в сервисе).

Кроме того, на автомобиле отказал дополнительный стоп-сигнал и загорелась соответствующая ошибка, а также машину при езде прямо уводило в правую строну, однако решить эту проблему не удавалось даже у дилера (сход-развал не выставлялся).

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Не меньшее недовольство вызвала некорректная работа акустической системы, которая деактивирует органы управления и не поддается регулировке до тех пор, пока машину «не усыпить». При этом играет она, по словам мужчины, примерно так же, как базовая музыкальная система с в BMW F30 с шестью динамиками. 

Все эти недостатки были выявлены уже в течение первых десяти дней с начала эксплуатации седана.

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Напомним, производство «частных» версий седанов Aurus Senat осуществляется на мощностях предприятия компании в Елабуге. Параллельно ведется сборка машин для госведомств, выпуском которых занимается ФГУП НАМИ в Москве. 

2 КОММЕНТАРИИ

  1. Интересно будет если один из владельцев подгонит Аурус в “Клубный Сервис”. Блогеру Илье представится уникальная возможность рассказать о достоинствах и недостатках автомобиля за 24млн.руб.

    • Чёт я сомневаюсь, что кто-то в здравом усе согласится разбирать на части машину за 24 ляма)

КОММЕНТАРИИ

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