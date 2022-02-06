«КАМАЗ К5» впервые превратили в пожарный автомобиль

Компания «Приоритет», базирующаяся в Миассе (Челябинская область), опубликовала фотографии нового пожарного автомобиля, в основе которого лежит новое поколение модели «КАМАЗ» семейства K5. Это первая в России машина, разработанная на базе такого шасси.

Фирма подготовила автоцистерну, получившую индекс АЦ-4,0-50/40. Ее водрузили на 2-осное шасси «КАМАЗ-63934» с колесной формулой 4×2.

Примечательно но сама грузовая машина Камского автозавода еще не сходит с конвейера серийно. Пока предприятие выпускает исключительно магистральные тягачи новой генерации, тогда как все остальные модели на этом шасси носят статус прототипов.

Как утверждают в «Приоритете», автоцистерна способна перевозить до 4 тонн воды, а в кабине такого пожарного автомобиля могут разместиться шесть человек.

Благодаря установленному на борту машины оборудованию локализовать возгорания можно будет как водой, так и пеной. При этом надстройка и дополнительная кабина пожарного автомобиля выполнены из алюминия, пишет «Wroom».

Как отмечают в фирме-разработчике, пока компания подготовила только один экземпляр автоцистерны, но намерена в скором времени приступить к массовому производству таких машин.