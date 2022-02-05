Дизельный мотор пошел в разнос – что это значит и как остановить?￼

Разноса боятся почти все владельцы автомобилей с дизельными двигателями. Что это такое и как остановить мотор, если он пошел в разнос, разбирался Daily-Motor.Ru.
Что значит разнос дизеля?
Разнос – это неконтролируемое увеличение оборотов. Если двигатель не остановить, то его износ будет ускоряться, что приведет к разрушительным последствиям. Именно поэтому водителю необходимо заранее знать о причинах, вызвавших внезапное увеличение оборотов и принять соответствующие меры.
Причины разноса:
- Износ цилиндропоршневой группы
- Клин топливной рейки
Как остановить мотор?
Способов остановить двигатель немного. Тут важна скорость. Чем быстрее, тем лучше. Следует помнить, что если этого не сделать, то мотор разнесет себе ГБЦ и она раскидает смертельно опасные осколки вокруг себя.
1. Перекрыть подачу воздуха
Самый хороший и распространенный способ остановки двигателя. Для этого нужно заткнуть чем-нибудь воздухозаборник. Опытные дальнобойщики делают это при помощи фуфайки. Перекрыв подачу кислорода, по всем законам физики мы останавливаем процесс горения. А значит, двигатель попросту заглохнет.
2. Пробить масляный поддон
Если разнос был вызван износом ЦПГ, то в цилиндре будут оставаться частицы масла. Они и станут источником горения. В процессе увеличения оборотов, масла в цилиндрах будет все больше. Чтобы остановить этот процесс – можно пробить масляный поддон. Но идея сомнительна ввиду того, что сделать это не так просто, как кажется, да и невозможно понять, чем был вызван разнос. А вдруг это рейка?
3. Откусить трубки подачи топлива
Хорошая идея, если дело в заклинившей рампе. Подача топлива прекратится и двигатель остановится. Однако в случае, когда всему виной попадание масла в цилиндры, остановить дизель перекусыванием трубок подачи топлива не получится.
4. Повышенная передача
Последний вариант – если не жалко КПП. Для этого нужно остановиться, включить самую повышенную передачу и бросить сцепление, выжав тормоз. Можно убить все: начиная от сцепления, заканчивая КПП и гарантий остановки двигателя после этого нет.
Подытоживая, можно сказать, что самый лучший способ остановить дизель – это перекрыть подачу воздуха. Но важно помнить, чем мощнее мотор и выше обороты – тем сложнее это сделать. Турбодизели обладают огромным разрежением до турбины, поэтому слишком маленькая тряпка или куртка просто пронесется через турбину и порвется в клочья, а двигатель так и не остановится.
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Куфайка и разрЯжение наводят на мысль, что статью написал дилетант в этой области, поговоривший перед написанием шедевра с автослесарями в гараже за бутылочкой беленькой.
Да вполне нормально написано, чего прикопались к автору. В поиске на первых местах такое попадается, что аж кровь из глаз)