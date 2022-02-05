Дизельный мотор пошел в разнос – что это значит и как остановить?￼

Разноса боятся почти все владельцы автомобилей с дизельными двигателями. Что это такое и как остановить мотор, если он пошел в разнос, разбирался Daily-Motor.Ru.

Что значит разнос дизеля?

Разнос – это неконтролируемое увеличение оборотов. Если двигатель не остановить, то его износ будет ускоряться, что приведет к разрушительным последствиям. Именно поэтому водителю необходимо заранее знать о причинах, вызвавших внезапное увеличение оборотов и принять соответствующие меры.

Причины разноса:

Износ цилиндропоршневой группы

Клин топливной рейки

Как остановить мотор?

Способов остановить двигатель немного. Тут важна скорость. Чем быстрее, тем лучше. Следует помнить, что если этого не сделать, то мотор разнесет себе ГБЦ и она раскидает смертельно опасные осколки вокруг себя.

1. Перекрыть подачу воздуха

Самый хороший и распространенный способ остановки двигателя. Для этого нужно заткнуть чем-нибудь воздухозаборник. Опытные дальнобойщики делают это при помощи фуфайки. Перекрыв подачу кислорода, по всем законам физики мы останавливаем процесс горения. А значит, двигатель попросту заглохнет.

2. Пробить масляный поддон

Если разнос был вызван износом ЦПГ, то в цилиндре будут оставаться частицы масла. Они и станут источником горения. В процессе увеличения оборотов, масла в цилиндрах будет все больше. Чтобы остановить этот процесс – можно пробить масляный поддон. Но идея сомнительна ввиду того, что сделать это не так просто, как кажется, да и невозможно понять, чем был вызван разнос. А вдруг это рейка?

3. Откусить трубки подачи топлива

Хорошая идея, если дело в заклинившей рампе. Подача топлива прекратится и двигатель остановится. Однако в случае, когда всему виной попадание масла в цилиндры, остановить дизель перекусыванием трубок подачи топлива не получится.

4. Повышенная передача

Последний вариант – если не жалко КПП. Для этого нужно остановиться, включить самую повышенную передачу и бросить сцепление, выжав тормоз. Можно убить все: начиная от сцепления, заканчивая КПП и гарантий остановки двигателя после этого нет.

Подытоживая, можно сказать, что самый лучший способ остановить дизель – это перекрыть подачу воздуха. Но важно помнить, чем мощнее мотор и выше обороты – тем сложнее это сделать. Турбодизели обладают огромным разрежением до турбины, поэтому слишком маленькая тряпка или куртка просто пронесется через турбину и порвется в клочья, а двигатель так и не остановится.

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