Стоит ли покупать карбюраторные автомобили. 4 мифа о таких машинах

С российского конвейера карбюраторы ушли в 2006 году окончательно. Тогда сошли последние автомобили ВАЗ-2107 с устаревшей системой питания и началось производство машин с инжекторными двигателями. Во всем остальном мире карбюраторы «канули в Лету» еще в 90-х. Стоит ли сейчас покупать подержанные карбюраторные автомобили, и что о таких машинах говорят автовладельцы, в материале Daily-Motor.Ru.

Прежде всего стоит напомнить, что карбюратор – это лишь тип питания или способ приготовления топливовоздушной смеси. В остальном моторы таких машин работают идентично с инжекторными и какой-либо серьезной технической разницы между ними нет.

Миф №1: мотор такой машины сложно завести в мороз

Этот миф пришел еще из прошлого – тогда моторы плохо запускались не только по вине карбюратора. На самом деле, такой двигатель завести в мороз действительно сложно, но при одном условии – карбюратор не настроен или имеет какие-либо неисправности. Все эти проблемы были решаемы, но чаще всего вина ложилась именно на контактное зажигание.

Достаточно взглянуть на систему зажигания в карбюраторных моторах. На всех доживших до наших дней экземплярах оно электронное и автомобили заводятся куда лучше, чем раньше.

Миф №2: двигатель такого автомобиля будет некому обслуживать

В данном случае подразумеваются специалисты, способные грамотно настроить или отремонтировать неисправную систему питания. Таких людей раньше называли «карбюраторщиками» и уже тогда они были на вес золота.

Впрочем, если углубиться в литературу, то окажется, что настроить карбюратор можно и самому, имея банальный набор инструментов.

Миф №3: карбюратор – это неэкономично

В пользу инжектора приводят такие доводы, как экономичность и динамика. Если сравнивать заводские одинаковые моторы с разной системой подачи топлива, то да. У инжектора действительно есть определенные преимущества. Но давайте вспомним системы с двумя карбюраторами, эксперименты с жиклерами и тонкие настройки.

Карбюратор можно настроить в очень широком диапазоне, причем в гараже. Можно сделать машину экономичной или быстрой. У инжектора таких преимуществ нет. Тут уже потребуется помощь серьезного специалиста.

Миф №4: карбюратор часто ломается

Обслуживание карбюратора и его настройка производится каждый год, а то и реже, кому как повезет. Если он настроен неверно или не обслужен, то он действительно будет ломаться. Но в этом есть определенный плюс – при поломках карбюратора большинство проблем можно решить буквально «в поле», имея в руках лишь одну отвертку. С инжектором такой номер не пройдет.

Так стоит ли покупать?

Несмотря на все достоинства и недостатки, покупать такой автомобиль мы все же не советуем. Прежде всего, карбюратор требует определенных технических знаний, без которых эксплуатация машины может быть проблематичной.

Кроме того, снятие с производства двигателей с таким типом питания не сулит ничего хорошего автовладельцу и с точки зрения возможного дефицита запчастей.

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