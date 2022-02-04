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Aurus Senat и Aurus Arsenal привезли на открытие Олимпиады в Пекине

От: Алексей Шмидт
Снимок экрана 2022 02 04 в 22.22.09

К открытию зимних Олимпийских игр в Пекин прибыли лидеры многих стран. Исключением не стала и Россия. Китайский телевизионный канал CGTN опубликовал видеоролик с прилетом в «Поднебесную» Владимира Путина. 

Как видно в сюжете, президент РФ передвигается по столице КНР на отечественном лимузине Aurus Senat в сопровождении одного длиннобазного и двух обычных «четырехдверок», а также минивэнов Aurus Arsenal и бронированных внедорожников Mercedes-Benz G-Class.

Примечательно, но среди всех этих автомобилей был замечен и китайский лимузин Hongqi L9, который часто называют конкурентом «Аурус Сенатов». 

В отличие от российской модели представительский седан из «Поднебесной» обладает рамной конструкцией, а приводит его в движение 6-литровый V-образный 12-цилиндровый двигатель компании Toyota, сочетающийся с 6-скоростным «автоматом» и системой полного привода. Бренд Hongqi принадлежит компании FAW, которая занимается производством люксовых моделей для местной элиты еще с 1958 года.

Что касается российского Aurus Senat, то в его основе лежит единая модульная платформа, разработанная специалистами «НАМИ». Под капотом седана установлена гибридная силовая установка на базе 4,4-литрового бензинового V8 с двумя турбокомпрессорами и довеска в виде 62-сильного электрического двигателя. Трансмиссия – 9-диапазонная автоматическая.

Автомобили бренда Hongqi уже появились на территории России. В начале 2022 года один из московских дилеров привез в нашу страну флагманский электрокар E-HS9.

Эксклюзивный кроссовер, оборудованный 551-сильным электромотором с запасом хода в 660 километров, оценили в 13 миллионов 850 тысяч рублей. 

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