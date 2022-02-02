Китайский DongFeng выпустит электрическую копию Hummer 

Летом прошлого года компания DongFeng начала серийную сборку гражданской версии армейского внедорожника семейства Mangshi/Warrior, который представлял собой нелегальную копию знаменитого вездехода Humvee/Hummer H1. Тот автомобиль получил название Mangshi/Warrior M50 и отличался от военного внедорожника отсутствием брони, что позволило сделать его «ценник» относительно демократичным. Теперь же в DongFeng анонсировали его электрическую версию.

Как сообщают китайские журналисты с портала «CarNewsChina», электрическому вездеходу присвоят индекс M18. В отличие от M50 его движущей силой будет не турбодизельный мотор GM V8, а батарейная установка, показатели производительности которой впечатляют.

Mangshi/Warrior M18 получит под капот электромоторы, суммарная отдача которых составит 800 кВт, что эквивалентно 1070 лошадиным силам. В связке с электрическим двигателями будет работать тяговая литий-ионная батарея емкостью 140 кВт/ч.

Заявленный запас хода на полностью заряженном аккумуляторе составит около 500 километров, а на разгон с места до первой «сотни» у внедорожника будет уходить всего 5 секунд. В оснащение автомобиля также должна войти система автономного управления уровня 2,5 по классификации SAE.

Внешне машина будет представлять собой 6-метровый внедорожник, длина которого составит 5,2 метра, а снаряжения масса – чуть более трех тонн.

Главный конкурентом Mangshi/Warrior M18 в DongFeng видят новый Hummer EV от General Motors.

Предварительные цены на новинку уже объявлены. Они составят порядка 90 тысяч долларов или 6 миллионов 800 тысяч рублей.