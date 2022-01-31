В России будут продавать седан Kia K9: он придет на смену K900

Компания Kia планирует приступить к продажам на российском рынке нового седана K9. Соответствующий пресс-релиз имеется распоряжении издания Daily-Motor.Ru. «Четырехдверка» уже получила сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), позволяющий начать ее продажи на нашем рынке.

Предыдущая генерация этой модели носила название K900. Новое поколение, получившее имя K9, выступит в качестве замены предшественника. Седан должен стать самым крупным представителем данного сегмента в линейке «Киа». Длина автомобиля составит 5120 мм, ширина – 1915 мм, а размер колесной базы будет равен 3106 мм.

На российском рынке Kia K9 будет представлен с 3,3-литровым бензиновым V6, выдающим 249 лошадиных сил. Мотор оснащен системой непосредственного впрыска и работает в связке с восьмидиапазонной автоматической трансмиссией и системой полного привода.

До момента выхода в продажу K9 в России продолжат продавать модель K900. Сейчас за этот седан просят от 4 миллионов 564 тысяч 900 рублей. Помимо 249-сильного V6 автомобиль доступен для покупателей с 5-литровым двигателем мощностью 413 «сил», также сочетающимся с «автоматом».

Точные даты появления Kia K9 у дилеров пока не объявлены, но, учитывая анонс, вполне можно ожидать, что это точно произойдет до конца 2022 года.