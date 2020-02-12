В Сети продают ВАЗ-2106 почти без пробега

Фото: «Авто.ру»

На портале «Авто.ру» опубликовано объявление о продаже автомобиля ВАЗ-2106. Уникальность этого предложения заключается в том, что пробег машины составляет всего 65 километров. Автомобиль находится в Уфе. Стоимость машины, несмотря на такой небольшой пробег, составляет всего 350 тысяч рублей.

Согласно информации, опубликованной в объявлении, «шестёрка» сошла с конвейера в декабре 2013 года. С тех пор автомобиль хранился гараже и находится в полностью «стоковом» состоянии.

Автомобиль укомплектован 1,6-литровым карбюраторным двигателем на 75 лошадиных сил (116 Нм). Связку мотору составляет 4-скоростная «механика».

Напомним, что производство модели ВАЗ-2106 велось в период с 1976 по 2006 год. За 30 лет сборки с конвейеров заводов в Тольятти и Ижевске сошло более 4 миллионов 300 тысяч таких седанов, что сделало «шестёрку» самой массовой отечественной моделью.