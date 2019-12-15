Обновленный Honda CR-V готовится к дебюту в России

Компания Honda готовит к официальному дебюту в России обновленную версию своего популярного кроссовера CR-V. Первые «товарные» автомобили доберутся до дилеров «Хонды» в РФ уже во второй половине 2020 года.

Напомним, что ранее в этом году в прессе появлялись сообщения о возможном сокращении модельного ряда Honda в России. В частности речь шла о внедорожнике Pilot. В итоге представители отечественного офиса «Хонды» опровергли эту информацию, заявив, что продлили сертификат Одобрения типа транспортного средства на эту модель.

В настоящее время в модельную линейку компании Honda в России входят два представителя сегмента SUV: CR-V, за который просят от 2 миллионов 134 тысяч 900 рублей, и Pilot – от 3 миллионов 214 тысяч 900 рублей.