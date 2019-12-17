Обновленная Lada 4×4 добралась до дилеров

Компания «АвтоВАЗ» начала отгрузку обновленной версии своего внедорожника Lada 4×4. Первые экземпляры новой «Нивы» уже добрались до дилерских центров марки Lada в стране, пишет портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на свои источники.

Тот факт, что рестайлинговые внедорожники Lada 4×4 начали добираться до дилеров, говорит о скором начале продаж этой модели в РФ. Не исключено, что обновленная «Лада 4×4» последует примеру спорт-седана Lada Vesta Sport, который начали выпускать в конце 2018 года, а в новогодние каникулы он добрался до дилерских центров, поступив в продажу 31 января 2019 года.

В рамках рестайлинга новинка получила улучшенный интерьер, ставший более комфортным, а также стала более безопасной.

Напомним, что внедорожник Lada 4×4 остается самым доступным предложением на российском авторынке в сегменте автомобилей SUV. Стоимость 3-дверной модификации этой модели начинается с отметки в 523 тысяч 900 рублей. Сколько будет стоить реформенная Lada 4×4 – пока неизвестно, но явно не дешевле.