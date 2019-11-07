Объявлены цены на новый купе-кроссовер Haval F7x для России

Компания Haval назвала официальные цены на новый купеобразный кроссовер F7x для России, сборка которого осуществляется на мощностях предприятия марки в индустриальном парке Узловая. Оглашение прайса купе-кроссовера состоялось в рамках официальной презентации этой модели в РФ.

Автомобиль доступен для российских покупателей в трех комплектациях (Comfort, Elite, Premium) и с одним двигателем.

Стоимость базовой версии Comfort, в оснащение которой входят: галогеновые фары, светодиодные «противотуманки», светодиодные задние фонари, кожаное рулевое колесо, климат-контроль, круиз-контроль, электронный стояночный тормоз, бесключевой доступ в салон, подогрев передних сидений и рулевого колеса, а также многое другое, составляет 1 миллион 549 тысяч рублей (2WD) и 1 миллион 629 тысяч рублей (4WD).

За максимально укомплектованную версию под названием Premium со светодиодной головной оптикой, кожаными сиденьями, адаптивным круиз-контролем, системой кругового обзора и легкосплавными 19-дюймовыми колесами просят 1 миллион 739 тысяч рублей (2WD) и 1 миллион 819 тысяч рублей (4WD).

Цифровая приборная панель размером 7 дюймов и контроллер управления мультимедийной системой будут предложены в рамках отдельного «Интеллектуального пакета» стоимостью 20 тысяч рублей.

Таким образом, цены на купе-кроссовер Haval F7x оказались такими же, как на обычный F7.

Приводит в движение новый Haval F7x безальтернативный 2-литровый турбированный мотор, выдающий 190 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предложена только 7-диапазонная роботизированная коробка передач с двойным сцеплением мокрого типа.

В конце октября редакция Daily-Motor.Ru протестировала новый купе-кроссовер Haval F7x в Тульской области. О впечатлениях от нового китайского вседорожника мы рассказали здесь.