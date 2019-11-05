Как работает завод китайской Haval в Туле?

В сентябре 2015 года китайская Great Wall, дождавшись затухания экономического кризиса в России и стабилизации падения авторынка страны, приступила к строительству в индустриальном парке «Узловая» (Тульская область) завода своего нового суббренда Haval, ориентированного исключительно на автомобили класса SUV.

С тех пор было возведен производственный комплекс площадью более 2 миллионов квадратных метров, в который вошли: цех штамповки, сварки, окраски, сборки и изготовления компонентов. Официальное открытие предприятия состоялось 5 июня 2019 года.

На прошлой неделе, перед тест-драйвом нового купе-кроссовера Haval F7x, редакция Daily-Motor.Ru посетила завод «Хавэйл» в Узловой, оценив насколько китайцы продвинулись в организации производства за пределами «Поднебесной». Сразу отметим – это единственное полноцикловое производство китайских автомобилей в России.

На первом этапе, а предприятие пока только набирает обороты, мощность завода составляет 80 тысяч автомобилей при 2-сменном режиме работы. Всё оборудование на заводе – исключительно импортное. Так, например, в цехе штамповки работают роботы и пресс-машины Fagor, в сварочном трудятся 80 роботов фирмы ABB, а в цеху сборки установлены контрольные стенды марки Durr.

В штамповочном цехе функционирует автоматизированная система подачи и выгрузки материалов, четыре пресса: 2400T-1000T-1000T-1000T. На автоматизированной линии работает линейный 7-осевой робот. Толщина металла 0,7 мм, металл оцинкованный, приходит из Китая. В дальнейшем планируется перейти на российский лист.

На главной линии сварки до 17 роботов осуществляют операции по подаче изделий, сварке, нанесению герметика. Уровень автоматизации этой линии – 100%. Точность кузова гарантируется на уровне ≥ 95%, а уровень качественной сварочной точки равен 100%.

Цех сборки, отвечающий за сборку деталей на автомобиль и последующее тестирование, включает в себя сразу девять линий. Основные из них: это линия интерьера, линия шасси. На первой устанавливаются сравнительно большие и массивные детали, а на второй – осуществляется сборка деталей (установка и соединение основных узлов и агрегатов).

Пока завод Haval в Узловой выпускает только три модели: кроссоверы F7 и F7x, а также внедорожник H9. По последним слухам, вскоре к ним присоединится и «паркетник» H5.

С впечатлениями о новой модели Haval для нашего рынка – купе-кроссовере F7x можно ознакомиться по этой ссылке.