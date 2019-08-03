Названы самые дешевые иномарки в России в августе

Наступил последний месяц лета. Редакция Daily-Motor.Ru подготовила для своих читателей рейтинг самых доступных новых иномарок, которые они могут купить по состоянию на начало августа 2019 года. Напомним, что в данном ТОП-е учитываются исключительно базовые ценники на автомобили.

Лидером в этом рейтинге, как и в июле, остался японский бюджетный седан Datsun on-DO, за который просят в стартовой комплектации Access от 485 тысяч рублей. Автомобиль оборудуется 87-сильным бензиновым мотором и 5-ступенчатой механической трансмиссией.

На втором месте располагается еще одна модель данного производителя – хэтчбек mi-DO. За автомобиль в стартовой версии Trust I просят от 550 тысяч рублей. Техническое оснащение 5-дверки полностью повторяет седан – мотор на 87 «сил» и 5-ступенчатая МКПП.

Третья и четвертая строчка оказались за двумя моделями Renault – седаном и хэтчбеком Logan и Sandero соответственно. Стоимость обоих автомобилей стартует с отметки в 569 тысяч рублей. Обе модели комплектуются в этой комплектации 1,6-литровым двигателем на 82 лошадиные силы и «механикой».

Замыкает пятерку самых дешевых иномарок в России по состоянию на начало августа 2019 года компактный городской хэтчбек Kia Picanto по цене от 674 тысяч рублей, подорожавший по сравнению с июлем сразу на 45 тысяч рублей.