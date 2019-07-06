Названы самые дешевые иномарки в России в июле

Наступил второй месяц лета, а значит пришла пора выяснить, какие самые дешевые новые иномарки можно приобрести в России по состоянию на июль 2019 года. Разбираться в этом будет вновь редакция нашего сайта Daily-Motor.Ru.

Итак, по сравнению с июнем, никаких пертурбаций в списке самых доступных иномарок в РФ не произошло. Лидером по-прежнему остается бюджетный седан Datsun on-DO, продающийся по цене от 480 тысяч рублей.

На второй позиции располагается 4-дверка Renault Logan, а за ней хэтчбек Renault Sandero – за обоих французов просят от 569 тысяч рублей.

Четвертая строчка в этом ТОП-е досталась еще одной модели компании Datsun – на этот раз хэтчбеку mi-DO, за который в базовой комплектации по состоянию на июль просят 605 тысяч рублей.

Замыкает пятерку самых дешевых новых иномарок на российском авторынке корейский городской автомобиль Kia Picanto, стоимость которого в «базе» составляет от 629 тысяч 900 рублей.