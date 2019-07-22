Украина запретит ввоз автомобилей Lada с 2020 года

Кабинет министров Украины сообщил о том, что дата запрета ввоза в страну автомобилей российского производства переносится на полгода.

Ранее украинское правительство добавило в список запрещенных к ввозу товаров из России любые транспортные средства, среди которых есть и легковые машины. Запрет должен был вступить в силу с 1 июля 2019 года, но накануне его перенесли на 1 января 2020 года.

Отметим, что ранее в этой стране уже действовал запрет на ввоз автомобилей марок «Лада», «ГАЗ» и «УАЗ», но затем машины вновь появились на местном рынке, правда ввозились уже с 5-процентной пошлиной, что заметно сказалось на их цене.

В итоге за июнь 2019 года на Украине было реализовано всего 65 автомобилей Lada, что соответствует 21-й строчке в рейтинге самых популярных марок в стране.