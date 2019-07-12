Как мог бы выглядеть современный универсал ГАЗ-24 «Волга»

Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал собственное видение автомобиля ГАЗ-24 «Волга» в кузове универсал, если бы данная модель до сих пор оставалась на конвейере. Изображения автомобиля талантливый художник разместил в своем портфолио на сайте «CarDesign».

Футуристичный универсал «Волга» в серийном исполнении мог бы получить дизайн, роднящий его с лучшими зарубежными «сараями». В его экстерьере выделялась бы светодиодная головная оптика, большие колесные диски, оригинальные бамперы и рейлинги на крыше.

Отметим, что данные любительские рендеры вполне могли бы стать хорошей отправной точкой в случае, если бы «ГАЗ» решился на возрождение своей самой легендарной модели.