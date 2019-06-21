Модельный ряд Chevrolet NIVA расширяется

На развитие новых проектов в области локализации производства транспортных средств в России будут заключены несколько инвестиционных контрактов. Об этом сегодня сообщили представители профильного ведомства.

В настоящий момент известно, что речь идёт про такие фирмы, как Volvo, Автотор, ПСМА, GM-Автоваз и Volkswagen Group Rus. Так, фирмы получат возможность пользоваться неизменной налоговой нагрузкой, что для многих является крайне необходимым.

Так, концерны планируют производить на территории РФ не только силовые агрегаты, но и другие самые главные автомобильные узлы, включая коробки передач, рамы, шасси, электронные блоки управления, а также различные детали для салона автомобиля. Параллельно с этим будут вестись исследовательские проекты, которые позволят находить более рациональные инновационные решения.

По мнению специалистов Министерства промышленной торговли, реализация всех этих проектов позволит укрепиться отечественной экономике и привлечь крупные инвестиции, которые по предварительным данным оцениваются в 100 миллиардов рублей.