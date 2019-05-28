Опубликовано фото уникального УАЗ «Головастика» для «дальнобойщиков»

Компания «УАЗ» продолжает вспоминать свои самые удачные модели, которым в итоге по той или иной причине не удалось добраться до серийного производства. Одним из таких автомобилей является модель УАЗ-39095 или «Головастик для дальнобойщиков».

Инженеры отечественного автогиганта в начале нулевых разработали автомобиль, предназначенный для облегчения жизни автомобилистам, часто отправляющимся в междугородние рейсы. Машина получила удлиненную кабину и спальное место. От обычного «Головастика» автомобиль отличался вставкой шириной 340 мм между дверями и задней стенкой, а также наличием откидной полки размером 1780 на 510 мм, расположенной за стенкой, и используемой под «спальник». Под данной полкой появились две багажные ниши, каждая по 120 литров.

Для того, чтобы организовать все это пространство колесная база уникального УАЗ-39095 выросла на 230 мм, что повлекло за собой проблемы с диаметром разворота. Тем не менее, у данного решения была и положительная сторона – машина стала лучше стоять на дороге на скорости.