Пожалуй, нет автовладельца, который хотя бы раз в жизни не хотел бы, чтобы его автомобиль сжался до метра, чтобы объехать препятствия на дороге.

Знакомьтесь, перед вами самый узкий автомобиль в мире Tango T600 от американской компании Commuter Cars. Его ширина составляет всего 99 см, а длина равна 257 сантиметрам. Компакт-кар занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый узкий автомобиль на планете.

Не меньше впечатляют характеристики этого малыша, поскольку его максимальная скорость составляет 217 километров в час, а разгон с места до первой «сотни» занимает всего 4 секунды.

Способность демонстрировать такую прыть появилась у этого несуразного на вид компакт-кара весом в 1430 кг благодаря наличию под его днищем двух электромоторов DC FB1-4001, питающихся от батарей двух типов. Первой является свинцовая АКБ, которая дает запас хода электромобилю в 64 км, а второй – литиевая с запасом энергии для преодоления 240 километров.

Стоимость машины весьма внушительна – 108 тысяч долларов, что при пересчете на российскую валюту по актуальному курсу составляет чуть больше 7 миллионов рублей.