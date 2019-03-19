На АЗС можно будет проверить качество топлива перед заправкой

В профильном министерстве РФ выступили с предложением разрешить проводить тестирование топлива прямо на заправках.

Отметим, что в ходе глобального рейда по АЗС было обнаружено, что на многих станциях не только топливо не соответствует установленным нормам и стандартам, но и его существенно недоливают. Иногда последнее было связано со сбоем техники. В большей части случаев это были преднамеренные действия персонала и руководства. Но, по сути, какая бы причина не лежала в этом, в итоге страдают конечные потребители. Именно поэтому Минпромторг решил дать возможность автомобилистам покупая топливо проверять его качество и точность налива.

Если документ будет одобрен и поправки вступят в силу, то каждый автомобилист, усомнившись в добросовестности персонала АЗС, может потребовать провести тест с помощью мерника, который должен быть в обязательном порядке на каждой заправке. С его помощью можно будет определить, насколько правильно настроена колонка. Кроме того, россияне могут потребовать предоставить так называемый паспорт топлива, в котором будут указаны все характеристики горючего. Минпромторг полагает, что в этой сфере деятельности давно пора навести порядок. Именно поэтому было решено продолжить проверять заправки на предмет несоответствия нормам и стандартам.