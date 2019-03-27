Когда новое поколение Lada 4×4 выйдет в продажу? Названа дата

Как известно, «АвтоВАЗ» активно работает на проектом нового поколения своего популярного внедорожника Lada 4×4. Концепт абсолютно новой «Нивы» был представлен в конце лета 2018 года на автомобильной выставке в Москве (ММАС-2018).

По предварительной информации, продажи автомобиля должны стартовать в 2022 году, скорее всего после его официальной презентации на ММАС-2022, то есть осенью либо зимой этого года.

Ожидается, что внедорожник получит менее агрессивный дизайн по сравнению с прототипом, однако сохранит ряд его черт, которые понравились публике и журналистам во время его презентации в концептуальной модификации. О каких именно дизайнерских решениях идет речь, пока неизвестно.

Кроме того, в «АвтоВАЗе» не подтвердили информацию о грядущем обновлении текущей генерации Lada 4×4. На этой неделе в Сети «всплыл» документ с очередной значительной модернизацией внедорожника, состоящий из 17 пунктов, однако представители отечественного автогиганта сообщили, что пока промежуточное обновление «Нивы» не планируется.