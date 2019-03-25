Внедорожник Lada 4×4 ожидает множество доработок

Компания «АвтоВАЗ» готовит очередное техническое обновление своего популярного внедорожника Lada 4×4. В Сети опубликован план доработок данной модели нынешнего поколения, который опубликовал портал «Лада.Онлайн». В редакцию данного издания фото документа было прислано одним из читателей.

Судя по всему, список обновлений Lada 4×4 окажется весьма широким и будет охватывать множество моментов, которые раньше часто отмечались владельцами этой модели. Доработки должны позволить сделать автомобиль более комфортным и «целостным».

Представители «АвтоВАЗа» утекший в Сеть документ пока не комментируют.

Напомним, что параллельно инженеры отечественного автогиганта работают над новым поколением Lada 4×4, концепт которого был представлен летом 2018 года на автомобильной выставке в Москве (ММАС).