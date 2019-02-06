Опубликован рендер внедорожной Toyota Supra

Дизайн-ателье Rain Prisk опубликовало на своей странице в Facebook рендер внедорожника Toyota Supra. Изображение было сделано основываясь на дизайне нового поколения японского споркара, вышедшего на рынок совсем недавно.

Рендер получил название «Другая Супра» и выглядит весьма оригинально и агрессивно, но нельзя не отметить, что тоненького шноркеля вряд ли будет достаточно для того, чтобы «накормить» воздухом рядную «шестерку» новой Supra.

Для того, чтобы уместить в арках большие внедорожные покрышки, их пришлось значительно обрезать, а также отказаться от боковых частей заднего бампера, но даже это не испортило общий вид машины.



К сожалению, ждать появления в продаже внедорожной “Супры” ждать не стоит, как и Ford Focus RS 4×4, который эта же дизайн-студия публиковала в начале года.