ТОП-5 худших автомобилей 2018 года по версии Джереми Кларксона

Британский телеведущий Джереми Кларксон, в свое время работавший в шоу Top Gear на BBC, а сейчас работающий в сериале The Ground Tour на Amazon, назвал пятерку самых худших автомобилей по его мнению за 2018 год, которые он тестировал для издания Sunday Times.

Так, первая строчка в этом антирейтинге досталась компактному Abarth 695 Rivale, который, по словам Кларксона, является «очень жесткий кабриолетом, которым неудобно и сложно управлять».

Вторая позиция оказалась за немецким внедорожником Audi Q8, который, по мнению Джеззы, «подойдет только тем, кто сошел с ума».

Тройку замкнул известный российским покупателям кроссовер Renault Duster, продающийся в Европе под брендом Dacia. По мнению британского журналиста, новое поколение этой модели оказалось «слишком страшным и маломощным».

Наконец, четвертым и пятым стали специальная версия хэтча Mini мощностью 102 лошадиные силы и универсал Volvo V60 соответственно. Первый Кларксон назвал «суперски некомфортным», а второй – «подходящим тем, кто навсегда решил завязать со своей сексуальной жизнью».

Напомним, что Daily-Motor.Ru также в противовес этому ТОП-у публиковал рейтинг лучших автомобилей по версии Джереми Кларксона за 2018 год.