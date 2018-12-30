Джереми Кларксон составил ТОП-5 лучших автомобилей 2018 года

Ведущий самого популярного автомобильного шоу в мире «Гранд Тур» (The Ground Tour) Джереми Кларксон, ранее работавший на BBC в передаче Top Gear, в своем блоге назвал пятерку лучших по его мнению автомобилей, вышедших в 2018 году.

Лидером его рейтинга стал суперкар Lamborghini Huracan Performante.

“Этот зверь издает звуки формирования вселенной. Он рычит и мурчит одновременно”, – заявил на церемонии Sunday Timer Motor Awards Джезза.

На второй строчке, несмотря на давно известную нелюбовь британца к немецкой марке, расположилось купе Porsche 911 GT2 RS.

Бронза досталась “заряженному” седану Alpina B5, а ТОП-5 замкнули Aston Martin Vantage и Bentley Continental GT.