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Самые дешевые иномарки в России будут выдавать покупателям без магнитол

От: Алексей Шмидт
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В конце прошлого года компания Chevrolet остановила прием предзаказов на свою бюджетную линейку моделей, выпускаемую в Узбекистане. В числе автомобилей, которые как минимум до начала февраля этого года будут недоступны для российских покупателей, оказались: Nexia, Spark, Cobalt и Lacetti. Причина событий банальна – завод UzAuto Motors не справляется со спросом в условиях дефицита полупроводников. Теперь же стало известно, что узбекский производитель был вынужден еще и урезать комплектации.

Поставки автомобильных магнитол, которые устанавливают на модели General Motors (в том числе Chevrolet), осуществляет корейская фирма Humax. Она, как и многие другие ее коллеги по цеху, столкнулась с перебоями в поступлении микрочипов, и даже была вынуждена остановить производство. Сроки выхода из кризиса – не называются.

Учитывая ситуацию, в UzAuto Motors решились пойти на непростой шаг – приступить к производству некомплектных автомобилей, в которых будут отсутствовать магнитолы. Как отметили в компании, с 19 января поставки Chevrolet Lacetti и Chevrolet Cobalt клиентам будут осуществляться без автомагнитол. 

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Для покупателей предложат несколько вариантов: 

  • Забрать автомобиль без устройства, но получить от компании возмещение ее стоимости и затрат на установку (в случае покупки магнитолы стороннего производителя сохранить гарантию удастся только при установке ее у официальных дилеров). 
  • Забрать машину без магнитолы, однако когда она поступит в распоряжение автопроизводителя бесплатно доукомплектовать ей автомобиль.

Напомним, автомобили Chevrolet с уходом из России марки Datsun стали самыми дешевыми иномарками на нашем рынке.

Цены на хэтчбек Chevrolet Spark начинаются с отметки в 920 тысяч 900 рублей, а за седаны Nexia и Cobalt просят от 850 тысяч 900 и от 923 тысяч 900 рублей соответственно.

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