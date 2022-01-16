«Папамобиль»: автомобили Папы Римского от Ferrari Enzo до Fiat Panda

Не так давно в гараже понтифика произошло пополнение. Небезызвестная французская компания презентовала Франциску доработанную версию кроссовера Dacia Duster, продающегося на нашем рынке под брендом Renault.

Впрочем, скромный Duster не долго привлекал к себе внимание, ведь он далеко не единственный и отнюдь не самый дорогой «Папамобиль» за всю историю этого неофициального названия, которое автоматически прикрепил к себе любой автомобиль Папы Римского. О самых интересных из них сегодня и пойдет речь в материале Daily-Motor.Ru.

Традиция изготовления для понтифика автомобилей по специальному заказу появилась в 60-х годах прошлого века. Инженерам и автопроизводителям приходилось учитывать множество пожеланий, в результате чего с конвейера порой сходили по-настоящему уникальные автомобили.

Взять хотя бы Duster, на котором Франциск передвигается сейчас. От обычного кроссовера он отличается не только уменьшенным на 30 миллиметров дорожным просветом, что позволяет с большим комфортом подниматься на борт, но и съемной стеклянной надстройкой. В итоге при внешнем сходстве Duster для Папы Римского со стандартным кроссовером имеет совсем немного общего.

В 2017 году Папа Римский получил в подарок дорогущий итальянский суперкар. Вскоре после того, как понтифик оставил на капоте Lamborghini Huracan свою подпись, автомобиль был выставлен на аукцион. Новый владелец заплатил за итальянский суперкар «от Папы» 820 тысяч долларов США.

И это далеко не предел. Выпущенный специально для Папы Иоанна Павла II 400-экземпляр Ferrari Enzo был продан на аукционе чуть менее чем за один миллион долларов. От обычных суперкаров Ferrari Enzo Папы Римского отличался неокрашенным задним карбоновым крылом и используемым для болидов Формулы-1 эксклюзивным цветом Rosso Scuderia. В 2015 году некогда подаренный Папе и впоследствии им проданный Ferrari Enzo был в очередной раз выставлен на аукцион. На этот раз торги завершились на отметке в 6 миллионов долларов.

Свое почтение Ватикану традиционно высказывала и компания Mercedes Benz. Довольно долго Иоанн Павел II передвигался на уникальном автомобиле, созданном на базе «мерседесовского» M-класса.

Немецкие инженеры практически полностью перестроили стандартный кроссовер, сделав основной акцент на безопасность понтифика. Окрашенный в белый перламутр автомобиль имел не только бронированный кузов, но и своеобразный стеклянный колпак, изготовленный из бронестекла.

Гораздо раньше – в 1980 году – Папе Римскому пришлось передвигаться на внедорожнике Mercedes-Benz 230 G. Для своего времени G-класс для понтифика представлял собой практически эталон в плане безопасности и комфорта.

Для того, чтобы Папе было не жарко под палящим солнцем, инженерам Mercedes Benz пришлось заново разрабатывать систему кондиционирования. Интересно, что прижимистые немцы сперва лишь одолжили доработанный G-класс Папе Римскому, а в качестве подарка передали автомобиль Ватикану только лишь через год после начала его использования понтификом.

Правивший с 1963 по 1978 год Папа Римский Павел VI преимущественно передвигался на Mercedes Benz 600 Pullman Landaulet. Кроме большого центрального сиденья построенный специально для Папы роскошный автомобиль имел поднятую на 70 миллиметров складную крышу и увеличенные задние двери. Впрочем, даже без этих изменений узнать автомобиль понтифика не представляло труда.

Литеры SCV на номерном знаке однозначно говорили о том, что он принадлежит государству Ватикан.

Ошибочно считать, что во все времена Ватикан принимал в дар исключительно представительские Mercedes Benz и итальянские суперкары. Скорее наоборот. В 2015 году для передвижения по Вашингтону Папа Римский использовал скромный Fiat 500L.

В том же году на Филиппинах понтифик использовал переоборудованный пикап Isuzu D-Max. А за два года до этого Франциск получил от неизвестного священника Ренцо Зокка подарок в виде миниатюрного Renault 4. Старенький автомобильчик произвел на Папу настолько большое впечатление, что он тут же сел за руль и сделал несколько кругов вокруг Ватикана. Оказалось, что Renault 4 в свое время был очень популярен на родине папы в Аргентине.

Не остался Ватикан в стороне и от всеобщей автомобильной электрификации. Для того, чтобы правивший с 2005 по 2013 год Бенедикт XVI мог передвигаться по своей резиденции, использовался электрический фургончик Renault Kangoo Maxi ZE. А вот для официальных выездов, где во главу угла ставилась безопасность Папы Римского, французский электрокар сочли слишком медленным.

На другом экологическом полюсе находится 24-тонный грузовик Leyland Constructor. Папа Римский использовал эту огромную машину в 1982 году во время визита в Великобританию. Примечательно, что к этому времени в официальном гараже Ватикана находилось несколько внедорожников Range Rover, но в угоду безопасности понтифик был вынужден передвигаться на окруженном телохранителями огромном грузовике.

В 1988-1989 годах один из двух выпущенных Leyland Constructor перевозил Папу во время его визитов в Замбию, Ботсвану и Зимбабве. В 2006 году не имевший себе аналогов грузовик был продан на аукционе. В отличие от Ferrari и Lamborghini его цена не кажется космической: всего 56 тысяч долларов.

Передвигаться на хорошо защищенных от нападения автомобилях папа Римский стал после того, как в 1981 году на него было совершено покушение. Желая быть ближе к народу, понтифик использовал небольшой внедорожник, созданный на базе Fiat Panda. Кроме поручня, за который Папа мог бы держаться в движении, никакими другими элементами защиты Fiat Campagnola не обладал.

С тех пор лишь единожды понтифик пренебрег своей безопасностью. В 1982 году Папа Римский выехал на стадион Ноу Камп на небольшом незащищенном автомобиле, который сразу же после этой непродолжительной поездки отправился в музей.