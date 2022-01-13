Lada Niva против Suzuki Jimny и Duster: кто лучше на бездорожье?

Покупая кроссовер или внедорожник всегда хочется знать, насколько он проходим. В современном мире практически не осталось полноценных вездеходов. Впрочем, несколько таких машин все еще можно найти в продаже, причем даже в России: это Lada Niva, Suzuki Jimny и Dacia Duster. Блогеры с британского YouTube-канала «CarWow» решили выяснить, какая из этих трех моделей лучшая на бездорожье.

Автомобили посоревновались в нескольких упражнениях, за каждое из которых получали очки от 1 до 3. Машинам предстоял заезд в небольшой глинистый подъем, круг по импровизированной трассе в лесу, спуск с холма, сложный маршрут с проверкой их геометрической проходимости и жесткости кузова на скручивание, а также финальный рывок в крутую горку.

В первом испытании безоговорочная победа досталась Suzuki Jimny, тогда как худшим среди трех оказался Dacia Duster. Впрочем, румынский вседорожник, хорошо известный на российском рынке под брендом Renault, взял реванш во втором тесте.

Третий заезд вновь оставил за собой «Джимни», в то время как худшей в этот раз стала Lada Niva. Не уступил своим оппонентам японский «рамник» и в следующем испытании, заработав в свою копилку еще три очка.

Казалось, что Lada не сможет одержать ни одной локальной победы, однако все изменилось в предфинальном тесте. Российский внедорожник оказался лучшим по совокупности качеств и жесткости кузова при диагональных вывешиваниях.

Исход битвы решила последняя дисциплина с заездом в скользкий, крутой холм, покрытый мелкими камнями, где неожиданно победителем оказался Dacia Duster, а проигравшей стала Lada Niva.

Итоговые результаты выглядели следующим образом: наименьшее количество зачетных баллов набрала «Нива» (10 очков), «Дастеру» досталось 12 баллов, что вывело его на второе место, а лучшим среди трех стал «Джимни» с результатом в 14 набранных очков.