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Названы самые разочаровывающие автомобили: ТОП-10

От: Алексей Шмидт
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Покупка автомобиля является безусловным позитивным фактом в жизни любого современного человека. Но спустя некоторое время выбранная машина может не оправдать возложенных на нее ожиданий. Независимая организация «Consumer Reports» провела опрос, в ходе которого постаралась выявить 10 самых разочаровывающих своих владельцев моделей.

В ходе исследования американское аналитическое агенство подсчитало индекс удовлетворенности. Главным критерием при формировании рейтинга было желание владельца вновь приобрести аналогичный автомобиль. Лидерами анти-ТОП-а оказались модели американских и японских брендов. 

Единственным представителем корейского автопрома в списке самых разочаровывающих автомобилей оказался корейский седан Kia Forte (Cerato/K3), который занял десятую позицию. Всего 47 процентов владельцев этой четырехдверки ответили, что хотели бы купить его снова. Аналогичный результат продемонстрировал Cadillac XT4, за которым расположились сразу три модели: Jeep Renegade, Jeep Compass и Infiniti QX50 (46%). 

МодельРезультат Позиция в рейтинге
Kia Forte47%10
Cadillac XT447%9
Jeep Renegade46%8
Jeep Compass46%7
Infiniti QX5046%6
Nissan Rogue Sport42%5
Infiniti Q5040%4
Chevrolet Trax37%3
Ford EcoSport30%2
Toyota C-HR29%1

На пятой строчке расположился Nissan Rogue Sport (он же Nissan Qashqai). Вновь этот кроссовер выбрали бы только 42 процентов респондентов. Четвертым стал Infiniti Q50 с результатом в 40%, а тройку лидеров антирейтинга открыл Chevrolet Trax (37%). 

Две первые позиции достались американской и японской SUV-моделям: Ford EcoSport и Toyota C-HR – приобрести вновь эти автомобили выразили желание только 30% и 29% владельцев соответственно.

В России кроссовер Toyota C-HR продается официально. Цены на него начинаются с отметки в 2 миллиона 198 тысяч рублей. Автомобиль предложен покупателям как в моноприводном, так и полноприводном исполнениях. Агрегатная линейка модели включает в себя: 1,2-литровый ДВС на 116 «сил» и 2-литровый мощностью 148 л.с. Связку обоим составляет вариатор. 

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