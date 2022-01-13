Названы самые разочаровывающие автомобили: ТОП-10

Покупка автомобиля является безусловным позитивным фактом в жизни любого современного человека. Но спустя некоторое время выбранная машина может не оправдать возложенных на нее ожиданий. Независимая организация «Consumer Reports» провела опрос, в ходе которого постаралась выявить 10 самых разочаровывающих своих владельцев моделей.

В ходе исследования американское аналитическое агенство подсчитало индекс удовлетворенности. Главным критерием при формировании рейтинга было желание владельца вновь приобрести аналогичный автомобиль. Лидерами анти-ТОП-а оказались модели американских и японских брендов.

Единственным представителем корейского автопрома в списке самых разочаровывающих автомобилей оказался корейский седан Kia Forte (Cerato/K3), который занял десятую позицию. Всего 47 процентов владельцев этой четырехдверки ответили, что хотели бы купить его снова. Аналогичный результат продемонстрировал Cadillac XT4, за которым расположились сразу три модели: Jeep Renegade, Jeep Compass и Infiniti QX50 (46%).

Модель Результат Позиция в рейтинге Kia Forte 47% 10 Cadillac XT4 47% 9 Jeep Renegade 46% 8 Jeep Compass 46% 7 Infiniti QX50 46% 6 Nissan Rogue Sport 42% 5 Infiniti Q50 40% 4 Chevrolet Trax 37% 3 Ford EcoSport 30% 2 Toyota C-HR 29% 1

На пятой строчке расположился Nissan Rogue Sport (он же Nissan Qashqai). Вновь этот кроссовер выбрали бы только 42 процентов респондентов. Четвертым стал Infiniti Q50 с результатом в 40%, а тройку лидеров антирейтинга открыл Chevrolet Trax (37%).

Две первые позиции достались американской и японской SUV-моделям: Ford EcoSport и Toyota C-HR – приобрести вновь эти автомобили выразили желание только 30% и 29% владельцев соответственно.

В России кроссовер Toyota C-HR продается официально. Цены на него начинаются с отметки в 2 миллиона 198 тысяч рублей. Автомобиль предложен покупателям как в моноприводном, так и полноприводном исполнениях. Агрегатная линейка модели включает в себя: 1,2-литровый ДВС на 116 «сил» и 2-литровый мощностью 148 л.с. Связку обоим составляет вариатор.