Названы самые разочаровывающие автомобили: ТОП-10

Покупка автомобиля является безусловным позитивным фактом в жизни любого современного человека. Но спустя некоторое время выбранная машина может не оправдать возложенных на нее ожиданий. Независимая организация «Consumer Reports» провела опрос, в ходе которого постаралась выявить 10 самых разочаровывающих своих владельцев моделей.
В ходе исследования американское аналитическое агенство подсчитало индекс удовлетворенности. Главным критерием при формировании рейтинга было желание владельца вновь приобрести аналогичный автомобиль. Лидерами анти-ТОП-а оказались модели американских и японских брендов.
Единственным представителем корейского автопрома в списке самых разочаровывающих автомобилей оказался корейский седан Kia Forte (Cerato/K3), который занял десятую позицию. Всего 47 процентов владельцев этой четырехдверки ответили, что хотели бы купить его снова. Аналогичный результат продемонстрировал Cadillac XT4, за которым расположились сразу три модели: Jeep Renegade, Jeep Compass и Infiniti QX50 (46%).
|Модель
|Результат
|Позиция в рейтинге
|Kia Forte
|47%
|10
|Cadillac XT4
|47%
|9
|Jeep Renegade
|46%
|8
|Jeep Compass
|46%
|7
|Infiniti QX50
|46%
|6
|Nissan Rogue Sport
|42%
|5
|Infiniti Q50
|40%
|4
|Chevrolet Trax
|37%
|3
|Ford EcoSport
|30%
|2
|Toyota C-HR
|29%
|1
На пятой строчке расположился Nissan Rogue Sport (он же Nissan Qashqai). Вновь этот кроссовер выбрали бы только 42 процентов респондентов. Четвертым стал Infiniti Q50 с результатом в 40%, а тройку лидеров антирейтинга открыл Chevrolet Trax (37%).
Две первые позиции достались американской и японской SUV-моделям: Ford EcoSport и Toyota C-HR – приобрести вновь эти автомобили выразили желание только 30% и 29% владельцев соответственно.
В России кроссовер Toyota C-HR продается официально. Цены на него начинаются с отметки в 2 миллиона 198 тысяч рублей. Автомобиль предложен покупателям как в моноприводном, так и полноприводном исполнениях. Агрегатная линейка модели включает в себя: 1,2-литровый ДВС на 116 «сил» и 2-литровый мощностью 148 л.с. Связку обоим составляет вариатор.
Если там такая же цена у c-he, что и у нас, то неудивительно)
А объяснения где???