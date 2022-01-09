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МАЗ представил новый вездеход: мощное шасси с колесной формулой 8×8

От: Ростислав Архипов
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Минский автомобильный завод продолжает расширять линейку своих моделей повышенной проходимости. К действующим облегченным полноприводным шасси (4×4 и 6×6) присоединилась новинка с колесной формулой 8×8 – МАЗ-63362L.

Белорусский богатырь является полностью новой разработкой МАЗ. Его главное отличие от других моделей предприятия – усиленная конструкция. Вместе с тем, вездеход обладает относительно невысокой допустимой массой для 4-осного шасси – всего 38 тонн, а осевая нагрузка на ведущие мосты не превышает 10 тонн.

Грузоподъемность новой белорусской разработки равна 22950 кг, а длина монтажной рамы – 8605 мм.

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Приводит в движение МАЗ-63362L двигатель китайской фирмы Weichai с индексом WP12, рабочий объем которого составляет 12 литров, а мощностью 460 лошадиным силам. В качестве трансмиссии используется автоматическая коробка передач компании Allison.

Как отмечает разработчик, новая модель МАЗ предназначена для использования в качестве базы под монтаж различных специальных надстроек для нефтегазовой или строительной отраслей, где важно сочетание высокой грузоподъемности и проходимости. 

МАЗ-63362L оснащен 500-литровым топливным баком, а его колеса обуты во «внедорожные» покрышки 16.00 R20 БЕЛ-95 разработки местной «Белшины». 

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