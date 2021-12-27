ДомойАвтоновости сегодняПосмотрите на «Гелендваген» G805, который быстрее Porsche 911

Посмотрите на «Гелендваген» G805, который быстрее Porsche 911

От: Ростислав Архипов
e434234a94851a23a9e7856bf8ceb785bfdaa51e

Немецкое тюнинг-ателье Performmaster, расположенное в городке Плюдерхаузен, представило на суд общественности свое новое детище – внедорожник G805, который должен бросить вызов Brabus 900 Rocket Edition.

Главная «фишка» этого «Гелендвагена» заключается в том, что он такой же быстрый, как современные спорткары. 

Индекс в названии модели является отсылкой к производительности двигателя автомобиля, который развивает 805 лошадиных сил и 1020 Нм крутящего момента. Добиться таких показателей тюнерам удалось за счет установки на штатный четырехлитровый V8 нового «наддува» и блока управления ДВС. С завода мощность этого агрегата (он предназначен для Mercedes-AMG G63), напомним, составляет 585 лошадиных сил. 

d7c9deeb6467d025312b740419712cdfb859248e

Для того, чтобы сделать G805 максимально быстрым, автомобилю достался аэрообвес, частично выполненный из углепластика. Кроме того, внедорожник обзавелся развитым спойлером, установленным на крышке багажника, подножками с подсветкой и интерьером, в котором использовалась обивка сидений из кожи и алькантары.

fee9e428f24492f42b9b79879247eec20539fb88

Как отмечают в Performmaster, с места до первой «сотни» G805 разгоняется всего за 3,69-секунды. Для сравнения, Porsche 911 делает это на полсекунды медленнее. Впрочем, максимальная скорость у легковушки все таки выше – 293 километра в час против 260 у внедорожника. 

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

Посмотрите на «Гелендваген» G805, который быстрее Porsche 911

Немецкое тюнинг-ателье Performmaster, расположенное в городке Плюдерхаузен, представило на суд общественности свое новое детище – внедорожник G805, который должен бросить вызов Brabus 900 Rocket...

21-летний мотоцикл MV Agusta F4 750 продают за 2,6 млн рублей

Новый УАЗ Хантер будет китайским: первые фото

Geely раскрыла новинки для России на 2022 год

Литовская армия закупила 125 подержанных «Гелендвагенов»: они будут охранять границу

Популярные категории:

Новости Лада (ВАЗ)2015Новости Тойота (Toyota)1268Новости Хендай (Hyundai)1144Новости Киа (Kia)1030Новости Фольксваген (Volkswagen)1011Новости Рено (Renault)856Новости БМВ (BMW)795Новости Мерседес Бенц (Mercedes-Benz)760Новости Ниссан (Nissan)721Новости Ауди (Audi)676Рейтинги547Новости Форд (Ford)543Новости Шкода (Skoda)525Новости Хонда (Honda)437Новости УАЗ (UAZ)403Новости Джили (Geely)382Новости Мазда (Mazda)380Новости Митсубиси (Mitsubishi)355

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+