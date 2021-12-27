Посмотрите на «Гелендваген» G805, который быстрее Porsche 911

Немецкое тюнинг-ателье Performmaster, расположенное в городке Плюдерхаузен, представило на суд общественности свое новое детище – внедорожник G805, который должен бросить вызов Brabus 900 Rocket Edition.

Главная «фишка» этого «Гелендвагена» заключается в том, что он такой же быстрый, как современные спорткары.

Индекс в названии модели является отсылкой к производительности двигателя автомобиля, который развивает 805 лошадиных сил и 1020 Нм крутящего момента. Добиться таких показателей тюнерам удалось за счет установки на штатный четырехлитровый V8 нового «наддува» и блока управления ДВС. С завода мощность этого агрегата (он предназначен для Mercedes-AMG G63), напомним, составляет 585 лошадиных сил.

Для того, чтобы сделать G805 максимально быстрым, автомобилю достался аэрообвес, частично выполненный из углепластика. Кроме того, внедорожник обзавелся развитым спойлером, установленным на крышке багажника, подножками с подсветкой и интерьером, в котором использовалась обивка сидений из кожи и алькантары.

Как отмечают в Performmaster, с места до первой «сотни» G805 разгоняется всего за 3,69-секунды. Для сравнения, Porsche 911 делает это на полсекунды медленнее. Впрочем, максимальная скорость у легковушки все таки выше – 293 километра в час против 260 у внедорожника.