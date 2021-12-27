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Литовская армия закупила 125 подержанных «Гелендвагенов»: они будут охранять границу

От: Алексей Шмидт
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Министерство обороны Литвы опубликовало фотографии пополнения в рядах своей техники. Армейский автопарк страны обзавелся 125 экземплярами подержанных внедорожников «Гелендваген». Их главное назначение – патрулирование границы с Республикой Беларусь. 

В Вильнюсе рассказали, что приобрели автомобили у Нидерландов. Сумма контракта составила 6 миллионов евро. Кроме внедорожников Mercedes-Benz в поставку были включены 25 грузовых машин DAF, а также армейские прицепы.

Согласно информации, опубликованной в закупочной ведомости, литовские пограничники получат в свое распоряжение вездеходы Mercedes-Benz G 290 GD (W463) образца 1997 года.

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Все они комплектуются 2,9-литровым турбодизельным двигателем мощностью 95 лошадиных сил и 192 Нм крутящего момента, работающим в связке с механической «пятиступкой» и подключаемым полным приводом. 

Как отмечают в Минобороны Литвы, все закупленные у Нидерландов автомобили находятся в «хорошем техническом состоянии». Что касается голландской армии, продавшей литовской стороне подержанные «Гелики», то вырученные с этой сделки средства, скорее всего, пойдут на перевооружение.

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Mercedes-Benz G-Class W464

В октябре Mercedes-Benz показал новый военный G-Class серии W464. По всей вероятности именно он и выступит в качестве замены устаревшему W463.

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