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Кто быстрее? Top Gear сравнил машины Формулы 1, Формулы Е и WRC в дрэг-гонке

От: Алексей Шмидт
F1 FE WRC drag race min

Как известно, болиды Формулы 1 сложнее и совершеннее любой другой гоночной техники. Но насколько они быстры по сравнению с остальными? На этот вопрос решили ответить журналисты британского автомобильного издания «Top Gear», устроив гоночный заезд между тремя абсолютно разными видами гоночных машин.

Болид Формулы 1 Mercedes, раллийный полноприводный Ford Fiesta из класса WRC, а также электромобиль Формулы Е сошлись в дрэг-рейсинге на классической дистанции в четверть мили. В качестве места для гонки был выбран трек Дансфолд-парк в Великобритании.

«Королевский класс» в заезде представлял чемпионский болид Mercedes AMG F1 W10 EQ Power+ образца 2019 года, Формулу Е – машина DS E-Tense FE21, а классическое ралли – Ford Fiesta WRC. 

Вся тройка была обута в разные покрышки. Кроме того, отличия крылись в типе привода –  «формульные» болиды – заднеприводные, тогда как раллийный автомобиль оснащен системой полного привода. 

Какими оказались результаты этого нестандартного соревнования, можно оценить в видеоролике выше.

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