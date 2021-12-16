Большой седан Toyota Avalon пережил рестайлинг

Несмотря на то, что в США продажи седана Toyota Avalon вот-вот завершатся, японцы обновили «четырехдверку». Продавать реформенную модель компания собирается только в Китае, где ее продажи, хоть и невысоким темпом, но продолжают расти. С января по ноябрь 2021 года в «Поднебесной» автомобиль разошелся тиражом в 103 тысячи 522 экземпляра, что выше, чем было годом ранее на 2%.

С рестайлингом японский седан перешил небольшие внешние изменения. «Авалону» слегка подправили переднюю часть, поменяв рисунок массивной радиаторной решетки с горизонтальных ламелей на «пунктиры». Форма фар осталась без изменений, но им сменили «начинку».

Согласно сертификационной документации, длина 4-дверки увеличилась на 15 мм – до 4990 мм. Остальные габариты не поменялись – ширина равна 1850 мм, высота – 1450 мм, колесная база – 2870 мм.

В салоне обновленного Avalon установили новый дисплей мультимедийной системы, лишенный физических кнопок и шайб, а также полноценную цифровую панель приборов.

Техническую сторону модели рестайлинг не затронул. Автомобиль продолжат продавать на китайском рынке с 2- и 2,5-литровыми бензиновыми «атмосферниками» мощностью 178 и 209 лошадиных сил, а также гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового ДВС (на 218 «сил»).

Премьера обновленного седана «Тойоты» в КНР состоится в начале 2022 года. Тогда же будут объявлен его прайс-лист. За актуальный Avalon в Китае сейчас просят от 199 тысяч 800 до 289 тысяч 800 юаней или 2 миллиона 318 – 3 миллиона 362 тысячи рублей по текущему курсу.