ДомойАвтоновости сегодняБольшой седан Toyota Avalon пережил рестайлинг

Большой седан Toyota Avalon пережил рестайлинг

От: Алексей Шмидт
new avalon cn 1

Несмотря на то, что в США продажи седана Toyota Avalon вот-вот завершатся, японцы обновили «четырехдверку». Продавать реформенную модель компания собирается только в Китае, где ее продажи, хоть и невысоким темпом, но продолжают расти. С января по ноябрь 2021 года в «Поднебесной» автомобиль разошелся тиражом в 103 тысячи 522 экземпляра, что выше, чем было годом ранее на 2%.

С рестайлингом японский седан перешил небольшие внешние изменения. «Авалону» слегка подправили переднюю часть, поменяв рисунок массивной радиаторной решетки с горизонтальных ламелей на «пунктиры». Форма фар осталась без изменений, но им сменили «начинку». 

ybSV

Согласно сертификационной документации, длина 4-дверки увеличилась на 15 мм – до 4990 мм. Остальные габариты не поменялись – ширина равна 1850 мм, высота – 1450 мм, колесная база – 2870 мм. 

тойота авалон салон

В салоне обновленного Avalon установили новый дисплей мультимедийной системы, лишенный физических кнопок и шайб, а также полноценную цифровую панель приборов.

Техническую сторону модели рестайлинг не затронул. Автомобиль продолжат продавать на китайском рынке с 2- и 2,5-литровыми бензиновыми «атмосферниками» мощностью 178 и 209 лошадиных сил, а также гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового ДВС (на 218 «сил»). 

Премьера обновленного седана «Тойоты» в КНР состоится в начале 2022 года. Тогда же будут объявлен его прайс-лист. За актуальный Avalon в Китае сейчас просят от 199 тысяч 800 до 289 тысяч 800 юаней или 2 миллиона 318 – 3 миллиона 362 тысячи рублей по текущему курсу. 

Читайте также:

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Самое интересное:

Cейчас читают:

Большой седан Toyota Avalon пережил рестайлинг

Несмотря на то, что в США продажи седана Toyota Avalon вот-вот завершатся, японцы обновили «четырехдверку». Продавать реформенную модель компания собирается только в Китае, где...

Новый Kia Carens оказался 7-местным Seltos

«АвтоВАЗ» показал загадочную новинку Lada: возможно это полноприводный XRay X

Китайские автомобили в России почти догнали японские

Старый пожарный ЗИЛ-131 превратили в остановку

Популярные категории:

Новости Лада (ВАЗ)2009Новости Тойота (Toyota)1266Новости Хендай (Hyundai)1139Новости Киа (Kia)1028Новости Фольксваген (Volkswagen)1010Новости Рено (Renault)853Новости БМВ (BMW)794Новости Мерседес Бенц (Mercedes-Benz)757Новости Ниссан (Nissan)721Новости Ауди (Audi)675Рейтинги544Новости Форд (Ford)541Новости Шкода (Skoda)525Новости Хонда (Honda)436Новости УАЗ (UAZ)399Новости Джили (Geely)379Новости Мазда (Mazda)379Новости Митсубиси (Mitsubishi)355Новости Лексус (Lexus)338Новости Чери (Chery)303

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+