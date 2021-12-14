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В Россию привезли первый «дальнобойный» Renault T нового поколения

От: Михаил Романченко
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Не так давно подразделение Renault Trucks обновило собственную линейку тяжелых грузовых автомобилей, окрестив реформенное семейство новым поколением. А теперь первый такой тягач добрался до российского рынка.

Формальная смена поколений привнесла в грузовики Renault T светодиодную оптику, которая визуально сделала фары компактнее. В кабине появилось больше свободного пространства для хранения вещей, а также удобная ниша для подзарядки гаджетов, оснащенная USB-разъемами. 

Не оставили в Renault без внимания и комфортабельность машин, внедрив в их оснащение новый матрас с количеством пружин, увеличенных по сравнению с предыдущим в два раза. Первый грузовик серии T новой генерации был передан Белгородской станции «БизнесТракСервис». Машину приобрела фирма «Трансавто». 

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Как отмечает автопроизводитель, автомобиль был специально сконфигурирован под требования клиента. Грузовую машину планируют использовать для перевозки наливных и сборных грузов, транспортировки готовой продукции, а также товаров повседневного спроса.

Renault T имеет колесную формулу 4×2 и оборудован двигателем с индексом DXi13, выдающим 440 лошадиных сил. В оснащение модели входят: новая рулевая колонка, регулируемая по трем осям, система бесключевого доступа в салон, светодиодная оптика и обновленная «приборка».

Среди современных опций заявлены: система ABS, адаптивный «круиз», система выравнивания скорости торможения между тягачом и прицепом, система помощи при подъеме, система предупреждения о выезде из полосы движения, а также многие другие ассистенты.  

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