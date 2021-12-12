Самый большой и грузоподъемный самосвал ТОНАР-7501: собрана вторая партия

Компания «Тонар», являющаяся на сегодняшний день одним из трех крупнейших производителей большегрузных прицепов в России, приступила к производству второй партии самого крупного и грузоподъемного самосвала ТОНАР-7501. Премьера машины состоялась еще в 2018 году, однако вторая партия таких машин является полностью переработанным изданием.

Модель с индексом 7501 имеет рекордные показатели грузоподъёмности в 60 тонн и полную массу в 92,5 тонны.

Вторая партия отличается новой рамой, мостами Hande, интересной конструкцией подвески, 15-литровым дизельным двигателем фирмы Cummins, а также гидромеханической трансмиссией Allison с ретардером, блокировкой межколесных и межосевого дифференциалов и централизованной системой смазки (24 точки).

Передняя подвеска ТОНАР-7401 – рессорно-пневматическая, а задняя выполнена с использованием редких для такой техники резиновых упругих элементов. Каждый из ведущих мостов способен выдерживать нагрузку до 35 тонн, однако это ограничение в первую очередь обусловленно используемыми шинами и может быть увеличено.

Дизайн самосвала выполнен в стиле американских траков. Главным предназначением машины станет перевозка угля до ж/д платформы, но машины можно будет использовать и в качестве карьерных самосвалов, а также передвигаться на них по общественным дорогам.