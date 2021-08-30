Всепроходимый самосвал «Тонар T-35»: названа дата премьеры и сроки старта производства

Ассоциация «Росспецмаш» анонсировала премьеру новой разработки машиностроительного завода «Тонар» – всепроходимого самосвала Т-35. Автомобиль будет представлен в сентябре на выставке «СтройдорЭкспо 2021» в Челябинске. Серийное производство машины начнется в 2022 году.

Уникальный самосвал, проходящий сейчас под отраслевым индексом 7507, выполнен по классической схеме: передняя рама, на которой размешены силовой агрегат и кабина, посредством механизма шарнирного сочленения связана с задней рамой, на которую установлен опрокидываемый назад кузов. Его вместимость с «шапкой» составляет 20 кубов. Снаряжения масса машины равна 30 тоннам, что позволяет ей перевозит до 35 тонн сыпучих грузов.

Т-35 выделяется не только своей грузоподъемностью, но и внушительными габаритами. Длина машины составляет 11,5 м, ширина – 3,2 м, высота – 3,8 м. Впрочем, несмотря на большие размеры, так называемая «ломающаяся» рама обеспечивает ему отменную маневренность, а наличие клиренса в 450 мм и механизмов блокировок межколесных и межосевых дифференциалов должны позволить самосвалу демонстрировать выдающиеся показатели с точки зрения проходимости.

Приводить в движение «Тонар Т-35» будет 13-литровая дизельная «шестерка» мощностью 450 лошадиных сил, агрегатированная не имеющей аналогов гидромеханической трансмиссией. Кроме нее для самосвала можно будет выбрать 15-литровый двигатель ЯМЗ-6585 с отдачей в 420 л.с.

Последняя разработка компании «Тонар» будет показана на аэродроме «Калачево» в Челябинске с 15 по 17 сентября в рамках выставки строительно-дорожной

и специализированной техники « СтройдорЭкспо 2021 ».