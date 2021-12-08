Новый Mitsubishi ASX: появились первые изображения

Компания Mitsubishi работает над новым поколением кроссовера ASX. Модель появилась еще в 2010 году и с тех пор пережила несколько рестайлингов, но до полноценной смены генерации так ни разу и не дошло. Производство ASX для европейского рынка завершилось еще в 2020 году, но дилеры до сих пор распродают складские запасы таких «паркетников».

Независимые дизайнеры с испанского портала «Motor.es» решили пофантазировать на тему того, как будет выглядеть новый Mitsubishi ASX, дебют которого намечен на 2023 год.

Взять за основу шпионские снимки прототипа у автора рендера не получилось, поскольку новые ASX пока еще не попадались автомобильным папарацци. Впрочем, это его не остановило. По словам художника, при создании изображения машины он опирался на дизайн передней части актуального Mitsubishi Outlander, а также на силуэт текущего Renault Captur.

Как видно на рендере, новый ASX может получить узкие светодиодные фары, которые будут слегка наклонены в сторону решетки радиатора и дополнены световыми блоками, состоящими из трех горизонтальных «штрихов». А еще новую генерацию японского кроссовера ждет традиционный для современных «Митсубиси» X-фейс, выполненный с использованием серебристых вставок, которые окружают элементы головного света.

О линейке двигателей модели пока информации нет, но если верить слухам, для «паркетника» припасли гибридную силовую установку Renault E-Tech. Помимо нее в агрегатную гамму кроссовера войдут и бензиновые ДВС.

При этом полноприводных вариантов нового ASX ждать не стоит: привод у вседорожника будет исключительно передним, хотя нынешний кроссовер продается в Европе и в полноприводной версии.