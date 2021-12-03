Lexus показал новый электрический кроссовер RZ

Компания Lexus выложила в Сеть официальный видеоролик, посвященный новому перспективному электрическому кроссоверу бренда, который получит название RZ. В продажу автомобиль должен выйти в первой половине следующего года.

Видеотизер дает не так много визуальной информации, но по тому, что в нем можно разглядеть, есть повод сделать вывод – новая модель «Лексус» будет выполнена в духе концепт-кара LF-Z Electrified, дебютировавшего этой весной.

Дизайнеры слегка упростили отдельные элементы кузова и его пропорции, но в целом стилистика шоу-кара не изменилась. Электромобилю достанутся такие фирменные детали, такие как дневные ходовые огни, выполненные в форме бумеранга, горизонтальная полоса стоп-сигнала, проходящая через весь багажник, а также «парящая» крыша.

На сегодняшний день в линейке Lexus уже имеется один электрический «паркетник» – это UX300e, однако RZ должен стать первой моделью бренда, в основу которого лежит новая платформа e-TNGA (совместной разработки Toyota и Subaru). Так что новинке предстоит оказаться близким родственником с Toyota bZ4X и Subaru Solterra.

У этих же моделей RZ позаимствует и техническую сторону. Не исключено, что в оснащение новинки «Лексус» войдут и более мощные агрегаты, чем 218-сильные электромоторы, которыми комплектуют те же bZ4X и Solterra.

Точные сроки выхода в продажу Lexus RZ, а также его цены пока держатся в секрете.