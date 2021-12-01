Стали известны цены на новый Lexus NX для России

Компания Lexus объявила о старте приема заказов на новый Lexus NX в России, попутно объявив цены на кроссовер. За реформенный японский «паркетник» просят от 4 миллионов 50 тысяч рублей, что на 921 тысячу рублей больше, чем за автомобиль предыдущего поколения. Впрочем, такая разница в цене обусловлена по большей части тем, что до российского рынка еще не добралась базовая версия нового NX с индексом 200 – пока заказы принимают только на более мощные и дорогие модификации.

Со сменой поколения кроссовер Lexus NX перебрался на новую платформу GA-K, получил новые двигатели, а также модернизированную мультимедийную систему. Кроме того, модели достался современный комплект систем безопасности Safety System+ третьей генерации. Общая длина по сравнению с предшественником увеличилась на 20 мм, колесная база – на 30 мм, ширина – на 20 мм, а высота – на 5 мм.

Кроссовер сохранил фирменную веретенообразную радиаторную решетку, которая теперь имеет вертикальное расположение и более тонкое обрамление.

Главным новшеством интерьера модели стало рулевое колесо с сенсорным управлением, а также новая мультимедийная система с 14-дюймовым тачскрином и поддержкой интерфейсов Apple CarPlay/Android Auto.

На первых порах в России новый NX будет доступен в версиях NX 250 и NX 350 с двигателями 2,5-литра и 2,4-литра мощностью 199 и 279 лошадиных сил соответственно. Связку обоим составит 8-диапазонная автоматическая трансмиссия и система полного привода.

Когда в продажу на российском рынке поступит самая доступная модификация NX 200 (со 150-сильным мотором и вариатором) сообщат дополнительно.