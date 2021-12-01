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В Тольятти сфотографировали «свежий» Renault Clio: его платформа пригодится для местных Logan и Sandero

От: Михаил Романченко
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Неподалеку от Научно-технического центра компании «АвтоВАЗ» в Тольятти был замечен хэтчбек Renault Clio пятого поколения. Фотографии автомобиля разместили администраторы сообщества «Avtograd News» в соцсети «ВКонтакте».

По информации источника снимков, прототип используется как рабочий образец для испытания «АвтоВАЗом» модульной платформы CMF (разновидность B). Машина ничем не отличается от тех, что сейчас производит завод Renault в Словении и Турции. 

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Одна из причин, по которым актуальный «Клио» колесит по дорогам Тольятти, связана с тем, что упрощенная версия его «тележки» ляжет в основу третьего поколения Renault Logan и Sandero для российского рынка. Их производством, как и прежде, будет заниматься «АвтоВАЗ». 

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Так что появление машины возле НТЦ неслучайно. Инженерный центр является одним из основных в структуре альянса «АвтоВАЗ-Renault-Nissan». Именно на нем лежит обязанность разработки новых моделей.

Напомним, третья генерация Logan и Sandero была спроектирована на архитектуре CMF-B-LS. Автомобили отличаются от своих предшественников новыми кузовами, а также более просторным и выразительным внешним обликом.

Эта же платформа в будущем должна выступить в качестве базы для новой генерации Lada Granta.

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