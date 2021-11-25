Названы самые ненадежные автомобили: лидер удивит

Британское автомобильное издание «What car?», проведя опрос более 16 тысяч автовладельцев «Туманного Альбиона», назвало самые ненадежные автомобили.

Формируя ТОП-25 журналисты брали в расчет информацию от респондентов о неисправностях, произошедших с их автомобилями за последний год. Итоговый индекс надежности высчитывался с учетом классификации поломок, а также срока их устранения и стоимости.

В исследовании приняло участие 178 моделей 30 автомобильных брендов, возраст которых не превышает 5 лет. Из этого списка были выбраны наименее надежные машины, среди которых оказались пару моделей, которые официально продаются или когда-то продавались на российском рынке, а также пользуются неплохой популярностью.

В ТОП-25 самых проблемных автомобилей вошли: кроссоверы Nissan Qashqai (2 поколение), Opel Mokka (1 поколение), Peugeot 2008 (1 поколение), Nissan X-Trail (3 поколение), ситикар Ford Fiesta (6 поколение), седан Audi A6 (предыдущее и актуальное поколение), а также премиальные вседорожники Range Rover Evoque, Land Rover Discovery Sport и Range Rover предыдущего поколения.

В Nissan Qashqai второй генерации владельцы чаще всего жалуются на неисправности дизельных моторов, а также на поломки аккумулятора и проблемы с кузовами. В случае с Opel Mokka претензии со стороны владельцев к модели сводятся к частым заменам элементов кондиционирования воздуха в салоне, а также «глюкам» системы навигации.

Встречающийся на российском вторичном рынке Nissan Juke отметился не самыми надежными бензиновыми моторами, слабой подвеской, аккумулятором, а также кузовом.

Владельцы Peugeot 2008 чаще всего жаловались на тормоза этого кроссовера и на его подвеску.

Некогда популярная в РФ Ford Fiesta разочаровала своих владельцев проблемами с двигателем и подвеской.

Современный Audi A6, по словам его обладателей, славится проблемами с электрикой, тогда как владельцы предыдущей генерации этой модели жалуются на ряд других неприятностей, но не уточняют в какой области.

В Range Rover Evoque в ходе опроса выявились сложности с электрикой, а также коррозионной стойкостью кузова, а владельцы Land Rover Discovery Sport пожаловались на неисправности во всех зонах, за исключением рулевого управления.

Абсолютным лидером по антинадежности по версии журнала «What Car?» неожиданно для самого издания стал хорошо зарекомендовавший себя на российском рынке Nissan X-Trail. Кроссовер получил худший индекс надежности. Почти половина всех владельцев «икстрейлов» возрастом до 5 лет в Великобритании за годы пользования машиной успели столкнуться с серьезными проблемами, причем затрагивали они абсолютно разные зоны. Впрочем, чаще всего в опросе обладатели X-Trail жаловались на проблемы с электрикой двигателя, тормозами и отделкой салона.

Ранее Daily-Motor.Ru рассказывал о том, что журналисты этого же издания представили ТОП-25 самых надежных автомобильных марок 2021 года, лидерами в котором оказались бренды Dacia (Renault) и Lexus.