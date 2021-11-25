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Названы самые ненадежные автомобили: лидер удивит

От: Алексей Шмидт
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Британское автомобильное издание «What car?», проведя опрос более 16 тысяч автовладельцев «Туманного Альбиона», назвало самые ненадежные автомобили.

Формируя ТОП-25 журналисты брали в расчет информацию от респондентов о неисправностях, произошедших с их автомобилями за последний год. Итоговый индекс надежности высчитывался с учетом классификации поломок, а также срока их устранения и стоимости. 

В исследовании приняло участие 178 моделей 30 автомобильных брендов, возраст которых не превышает 5 лет. Из этого списка были выбраны наименее надежные машины, среди которых оказались пару моделей, которые официально продаются или когда-то продавались на российском рынке, а также пользуются неплохой популярностью.

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В ТОП-25 самых проблемных автомобилей вошли: кроссоверы Nissan Qashqai (2 поколение), Opel Mokka (1 поколение), Peugeot 2008 (1 поколение), Nissan X-Trail (3 поколение), ситикар Ford Fiesta (6 поколение), седан Audi A6 (предыдущее и актуальное поколение), а также премиальные вседорожники Range Rover Evoque, Land Rover Discovery Sport и Range Rover предыдущего поколения. 

В Nissan Qashqai второй генерации владельцы чаще всего жалуются на неисправности дизельных моторов, а также на поломки аккумулятора и проблемы с кузовами. В случае с Opel Mokka претензии со стороны владельцев к модели сводятся к частым заменам элементов кондиционирования воздуха в салоне, а также «глюкам» системы навигации.

Встречающийся на российском вторичном рынке Nissan Juke отметился не самыми надежными бензиновыми моторами, слабой подвеской, аккумулятором, а также кузовом.

Владельцы Peugeot 2008 чаще всего жаловались на тормоза этого кроссовера и на его подвеску. 

Некогда популярная в РФ Ford Fiesta разочаровала своих владельцев проблемами с двигателем и подвеской.

Современный Audi A6, по словам его обладателей, славится проблемами с электрикой, тогда как владельцы предыдущей генерации этой модели жалуются на ряд других неприятностей, но не уточняют в какой области. 

В Range Rover Evoque в ходе опроса выявились сложности с электрикой, а также коррозионной стойкостью кузова, а владельцы Land Rover Discovery Sport пожаловались на неисправности во всех зонах, за исключением рулевого управления. 

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Абсолютным лидером по антинадежности по версии журнала «What Car?» неожиданно для самого издания стал хорошо зарекомендовавший себя на российском рынке Nissan X-Trail. Кроссовер получил худший индекс надежности. Почти половина всех владельцев «икстрейлов» возрастом до 5 лет в Великобритании за годы пользования машиной успели столкнуться с серьезными проблемами, причем затрагивали они абсолютно разные зоны. Впрочем, чаще всего в опросе обладатели X-Trail жаловались на проблемы с электрикой двигателя, тормозами и отделкой салона. 

Ранее Daily-Motor.Ru рассказывал о том, что журналисты этого же издания представили ТОП-25 самых надежных автомобильных марок 2021 года, лидерами в котором оказались бренды Dacia (Renault) и Lexus.

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