Самые надежные автомобили и бренды: лидер сменился

Авторитетный американский потребительский журнал «Consumer Reports» опубликовал очередной рейтинг надежности автомобилей в срезе по брендам, который аналитики «выкатывают» ежегодно. «Свежий» ТОП интересен тем, что в нем сменился лидер. Место Mazda в списке автопроизводителей с самыми надежными моделями занял Lexus, сместив своего земляка на вторую позицию.

Ежегодный рейтинг прогнозируемой надежности составляется редакцией «Consumer Reports» на основе опроса владельцев, но не учитывает объективные данные по поломкам. Каждый бренд и модель получает от респондента оценку от 0 до 100 баллов. Чем выше итоговый балл участника ТОП-а, тем более надежной считаются автомобили этой марки и отдельная модель.

По итогам 2021 года средняя оценка расположилась в диапазоне от 41 до 60 баллов. Лучшими по-традиции остаются азиатские автомобильные компании со средним показателем в 62. Европейские бренды набрали 44, а американские – всего 42 балла.

В финальный рейтинг надежности вошли исключительно те марки, по которым журнал получил данные не менее чем о 2 моделях. По этой причине в «свежем» ТОП-е не отражены компании Land Rover, Jaguar, Mitsubishi, Dodge, Fiat, Maserati и Alfa Romeo.

Самые надежные автомобильные марки в 2021 году по версии аналитиков «Consumer Reports»

1 место: Lexus – 76 баллов;

2 место: Mazda – 75 баллов;

3 место: Toyota – 71 балл;

4 место: Infiniti – 69 баллов;

5 место: Buick – 66 баллов;

6 место: Honda – 66 баллов;

7 место: Subaru – 66 баллов;

8 место: Acura – 64 балла;

9 место: Nisan – 63 балла;

10 место: Mini – 60 баллов;

11 место: Hyundai – 56 баллов;

12 место: Chrysler – 54 балла;

13 место: Porsche – 52 балла;

14 место: Chevrolet – 48 баллов;

15 место: Audi – 47 баллов;

16 место: Cadillac – 47 баллов;

17 место: BMW – 45 баллов;

18 место: Ford – 44 балла;

19 место: Kia – 43 балла;

20 место: Volvo – 42 балла.

Места с 21 по 28-е с результатами от 40 до 18 баллов соответственно заняли: RAM, GMC, Mercedes-Benz, Volkswagen, Genesis, Jeep, Tesla и Linkoln.

Самые надежные автомобили в 2021 году по версии «Consumer Reports»

1 место: Lexus GX460 – 100 баллов

2 место: Kia Niro EV – 95 баллов;

3 место: Toyota Prius Prime – 93 балла;

4 место: Toyota Prius – 91 балл;

5 место: Cadillac XT5 – 89 баллов;

6 место: Mazda MX-5 Miata – 88 баллов;

7 место: Honda Insight – 87 баллов;

8 место: Toyota Highlander – 86 баллов;

9 место: Subaru Crosstrek – 85 баллов;

10 место – Mazda CX-9 – 85 баллов.