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Suzuki Jimny получил портальные мосты и клиренс, как у Hummer

От: Алексей Шмидт
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Компактный внедорожник Suzuki Jimny благодаря небольшому весу и наличию полноценной системы полного привода по праву занимает место в списке лучших современных «вездеходов», способных провезти водителя и пассажира, не застряв при этом, даже по серьезному бездорожью. Впрочем, стоковые возможности машины устраивают не всех. Компании Avus Auto и Delta4x4 решили объединиться для того, чтобы превратить «Джимни» из просто хорошего внедорожника в супервнедорожник.

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Самым простым способом улучшить проходимость машины является лифт ее подвески, а самым эффективным – установка портальных мостов, как на военных вездеходах. Этим путем и пошли инженеры двух компаний, специализирующихся на тюнинге.  

Особенностью портальных мостов является ось самого моста, находящаяся выше колесной, а вращение колес происходит за счет редуктора. 

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Доработки в области подвески вместе с внедорожными покрышками Cooper Discoverer AT3 4S позволили увеличить клиренс «Джимни» почти до 400 мм. Для сравнения, это всего на 0,5 см меньше, чем у GMC Hummer EV 2022.

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Но на этом тюнеры не остановились. Delta4x4 укомплектовала японского «малыша» дистанционно управляемыми амортизаторами, блокировкой переднего и заднего межколесных дифференциалов, а также защитой двигателя из листа «нержавейки» и электрической лебедкой, способной тянуть вес до 3 тонн.

Ценник внедорожного комплекта для Jimny оказался подстать прайсу машины – более 23 тысяч долларов (1 миллион 660 тысяч рублей). 

В России за обычные «Джимни» сейчас просят от 1 миллиона 859 тысяч рублей. 

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2 КОММЕНТАРИИ

  1. Выглядит впечатляюще! А внедорожные киты всегда стоят недёшево, но Джимник своих денег, определённо, стоит

    • Полностью согласен. Дорогой, потому что нишевый. Зато очень необычная машина

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