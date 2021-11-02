На базе Chevrolet Trailblazer разработают необычную модель

Компания Chevrolet, внезапно осознав, что в ее модельной линейке имеется пробел, постарается заполнить его новым автомобилем. Об этом сообщают американские СМИ, ссылающиеся на собственные источники.

С учетом высокого спроса, продемонстрированного кросс-пикапом Hyundai Santa Cruz, а также Ford Maverick, американский автогигант стал более пристально смотреть на появившуюся нишу.

Hyundai Santa Cruz

Лучшим кандидатом для того, чтобы лечь в основу модели нового сегмента, является новый кроссовер Trailblazer, который недавно вышел в продажу в России. С 2019 года автомобиль сменил профиль – теперь он компактный «паркетник», что не понравилось многим его поклонникам.

Впрочем, эта модель объединяет в себе современную и конкурентноспособную архитектуру, сочетающуюся с неплохим дизайном, а сама «тележка» имеет в запасе набор двигателей и трансмиссий, которые не уступят кросс-пикапам Hyundai и Ford.

Ford Maverick

На сегодняшний день корпорация General Motors уже продала 80 тысяч единиц нового Trailblazer, что для этого сегмента является весьма неплохим результатом.

Тем не менее, для того, чтобы заткнуть за пояс Maverick, кросс-пикапу на базе «Трейлблейзер» придется оказаться дешевле и экономичнее своего конкурента от Ford, который стоит от 10 тысяч 995 долларов (1 миллион 430 тысяч рублей) и расходует в гибридной версии 5,6-литра топлива на 100 км.