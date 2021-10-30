В Японии стали часто угонять Lexus LX: владельцам бесплатно раздают сигнализации

Если в России и соседних государствах угоны автомобилей Lexus из-за их высокой популярности являются обыденностью, то в Японии подобные преступления нечасты. Впрочем, в последнее время их количество в Стране восходящего солнца существенно выросло. Только в префектуре Уйти (центральная Япония, остров Хонсю) с января по сентябрь 2021 года было угнано 557 автомобилей Lexus, 93 из которых оказались внедорожниками LX.

Полиция подозревает, что Lexus LX похищают в первую очередь для того, чтобы перепродать за границу.

Для того, чтобы противодействовать таким преступлениям, в префектуре был организован спецсовет, состоящий из представителей местной полиции и корпуса дилеров Lexus. Они начали бесплатно раздавать владельцам LX противоугонные устройства.

Первые обладатели противоугонных устройств отмечают, что их функционал системы довольно простой – каждая из «противоугонок» фиксирует руль на пряжке ремня безопасности и, в случае чего, подает сигнал тревоги.

Для того, чтобы получить «противоугонку», владелец внедорожника должен подать заявку через аккаунт совета в соцсети «Facebook». Заявки будут принимать до марта 2022 года, однако не исключено, что акция будет продлена.