ДомойАвтоновости сегодняВ Узбекистане начали выпускать российские Renault

В Узбекистане начали выпускать российские Renault

От: Алиса Шашкова
3751774

Компания Renault приступила к производству своих автомобилей на территории Узбекистана. Реализация проекта ведется в паре с местной компанией ADM-Jizzakh. Первые экземпляры машин сошли с конвейера на этой неделе – 21 октября. 

Предприятие занимается выпуском автомобилей Renault по крупноголовому методу – автомобили собирают из машинокомплектов, отгружаемых российским подразделением французского бренда. 

Первыми моделями, производство которых освоила узбекская сторона, стали кроссоверы Renault Arkana и Renault Kaptur. 

Автомобили выпускают в трех вариантах оснащения: начальной модификации Life с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 114 лошадиных сил, пятиступенчатой «механикой» и передним приводом, в версии Drive с аналогичным ДВС, вариатором и передним приводом, а также «топовом» исполнении Style с двигателем 1,6 (114 л.с.), вариатором и передним приводом. 

Дилерскую сеть Renault в Узбекистане планируют развивать поэтапно. В этом году на рынке страны начнутся продажи машин, обслуживать которые будут два партнерских автомобильных центра, расположенных в Ташкенте, а в 2022-м появятся новые полноформатные центры «Рено». 

Предыдущая статьяKami Nimble: электрогрузовик из запчастей Lada, который привезут в Россию

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+