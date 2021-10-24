В Узбекистане начали выпускать российские Renault

Компания Renault приступила к производству своих автомобилей на территории Узбекистана. Реализация проекта ведется в паре с местной компанией ADM-Jizzakh. Первые экземпляры машин сошли с конвейера на этой неделе – 21 октября.

Предприятие занимается выпуском автомобилей Renault по крупноголовому методу – автомобили собирают из машинокомплектов, отгружаемых российским подразделением французского бренда.

Первыми моделями, производство которых освоила узбекская сторона, стали кроссоверы Renault Arkana и Renault Kaptur.

Автомобили выпускают в трех вариантах оснащения: начальной модификации Life с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 114 лошадиных сил, пятиступенчатой «механикой» и передним приводом, в версии Drive с аналогичным ДВС, вариатором и передним приводом, а также «топовом» исполнении Style с двигателем 1,6 (114 л.с.), вариатором и передним приводом.

Дилерскую сеть Renault в Узбекистане планируют развивать поэтапно. В этом году на рынке страны начнутся продажи машин, обслуживать которые будут два партнерских автомобильных центра, расположенных в Ташкенте, а в 2022-м появятся новые полноформатные центры «Рено».