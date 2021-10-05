Новая Mazda2 засветилась во время тестов: ее унифицируют с Toyota Yaris

Фотошпионы из американского издания «Motor1» опубликовали фотографии нового поколения хэтчбека Mazda 2. Со сменой генерации автомобиль сменит платформу на архитектуру, принадлежащую Toyota, став своеобразным «клоном» Toyota Yaris.

В основу новой «Мазда2» ляжет модульная архитектура GA-B, представляющая собой вариацию глобальной «тележки» TNGA от Toyota. Для автомобиля также пророчат гибридную силовую установку, разработанную «Тойотой». В ее основе ляжет полуторалитровый бензиновый ДВС мощностью 91 лошадиную силу, работающий в паре с электрическим мотором с отдачей в 80 л.с.

Гибридный Yaris, построенный на той же платформе, предлагается как в версии с передним, так и полным приводом E-Four (с установленным на задней оси отдельным электромотором). В случае с Mazda2 второй системы, скорее всего, можно не ждать.

Напомним, актуальное, третье поколение «Мазда2» вышло в продажу в 2014 году. В последнее раз хэтчбек обновлялся в июне этого года. С рестайлингом японский субкомпакт обзавелся модернизированным полуторалитровым бензиновым мотором SkyActiv-G, который инженеры Mazda сделали экономичнее, снизив его расход в смешанном цикле с 5,2 до 4,9-литра на 100 км.

Кроме того, у модели появилось ранее недоступное базовое оборудование и новые цвета.