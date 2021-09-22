Следующее поколение Renault Duster: известны новые подробности

Компания Renault начнет продажи в Европе нового, третьего по счету поколения кроссовера Duster в 2024 году. Об этом рассказал глава проекта Жюльен Ферри, параллельно раскрывший о новинке некоторые подробности.

В основе модели, как и в случае со следующей генерацией Lada Niva, будет лежать платформа CMF-B. Кроссовер должен сохранить актуальную идеологию, представляя собой доступный, многоцелевой и практичный автомобиль с отличными внедорожными способностями в полноприводной версии.

Переезд на новую «тележку» CMF-B откроет для «Дастера» доступ к гибридным технологиям альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, что практически гарантирует появление в его агрегатной линейке «подзаряжаемого гибрида».

Как утверждает британское издание «Autocar», такие Duster получат под капот силовую установку нового розеточного гибрида Renault Captur E-TECH (не путать с российским «Каптур»). В ее основу ляжет 1,6-литровый атмосферный бензиновый ДВС, агрегатированный стартер-генератором, 5-ступенчатым «автоматом», электромотором и высоковольтным аккумулятором. Совокупная отдача такой системы составит 160 лошадиных сил, а емкости батареи в 9,8 кВт/ч будет достаточно для того, чтобы обеспечить кроссоверу запас хода на одном заряде аккумулятора в 50 километров по циклу WLTP.

Впрочем, Россию эта информация касается только опосредованно. На нашем рынке продавать третье поколение Renault Duster если и начнут, то не раньше 2028 года. Сейчас РФ можно приобрести дорестайлинговую версию второй генерации «Дастера», цены на которую начинаются от 1 миллиона 17 тысяч рублей.